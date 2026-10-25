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El “latin lover” vernáculo Eddie hizo un festival con dinero público para darse unos cuantos gustos mundanos, según revela la Fiscalía.

Por ABC Color
25 de octubre de 2026 - 01:00
ÑEE/25/10/2026
ÑEE/25/10/2026Caló, ABC Color

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La pregunta es si desde el poder central sabían lo que pasaba o si el tipo hizo lo que quiso sin control de ninguna clase.

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En la primera hipótesis, los del Ejecutivo son cómplices. En la segunda, negligentes en grado superlativo. En ambos casos, responsables de no cuidar para nada el dinero de todos los paraguayos y paraguayas.

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A esta altura, uno sospecha que a Pinocho Peña no le importa nada, más que seguir beneficiándose del dinero público.

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Y claro. Si uno ve que el jefe del boliche roba, no tendrá escrúpulos para hacer lo mismo. Total, el dinero lo devolverá el pueblo con su sacrificio diario.

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El caso de este cachafaz de Eddie es como el de otros (Hernancito Rivas, Chaqueñito, Erico, etc., etc.) en el sentido de que se les avisó muchas veces de sus barbaridades y eligieron mirar para otro lado, hasta que fue imposible ignorarlos.

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Al final, estos son los únicos que estaban mejor, aunque se espera que paguen por sus fechorías.

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A cada rato se notan graves falencias en Hambre Cero del que tanto se jacta Pinocho. Niños y niñas se alimentan, pero no en las condiciones dignas que deberían.

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Quienes sí se beneficiaron del programa son los gobernadores colorados y el mismo Pinocho. que con esos millonarios fondos los alineó como velas para hacerse de su propia tropa.

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Conste que todo puede volar por los aires de nuevo si Pinocho y Pedrín no ceden a las presiones sobre candidaturas.

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Así como ellos no tuvieron miramientos en morder la mano del que les dio de comer políticamente, no pueden sorprenderse que les hagan lo mismo.

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El tribunal de conducta metileno evalúa castigar a los “desacatados” en las elecciones ¿Y a los que metieron la mano en la lata y a los que votaron y votan siempre cumpliendo las órdenes del oficialismo, cuándo?

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Bachi siendo Bachi, dando salario y aumentazos por cuestiones particulares, con dinero público.

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Sería bueno que los políticos paraguayos lean lo que se debate en la SIP sobre la importancia del periodismo en democracia.