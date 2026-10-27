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Obviamente no dio el nombre, pero dijo que tiene cuatro patas y dice “miau”. ¿Más claro puedo ser, no puedo, verdad?, como diría un pensador contemporáneo.

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Ya se espera la fecha nada más para anunciar a la dupla. Cuentan los que saben que hasta calcomanías y remeras ya se están elaborando. Así dicen.

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Alliana le lanzó un “misil” a su ex-“Patrão”. Dijo que el nombre del movimiento no llevará las iniciales de nadie, a fin de que no se aliente el ego personal.

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Evidentemente se refirió a HC, las siglas de Honor Colorado, pero que se refieren a Horacio Cartes.

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Antes era el cartismo versus la disidencia, pero hoy el rival del “quincho” es el peñismo.

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Con la presencia de José Alberto del “Aña Cua” en el peñismo, varios nombres se pueden sugerir para el new cartismo.

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Suponemos que llevará el color colorado del partido y no se animarán a poner implícitamente algo verde limoncito.

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Otra tránsfuga senadora, al servicio del oficialismo, fue descubierta. Esperemos que le expulsen, con los antecedentes que vimos ayer.

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Por poco menos, los cartistas le rajaron a Kattya González.

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El senador Kobylanski, ex-Cruzada y ahora con un movimiento independiente, sospechosamente defendió a su colega. Invocó el debido proceso. Llamativo.

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La sanción debe ser política primero y luego que la Fiscalía haga su trabajo. Pero Zenaida Delgado ya no puede seguir ocupando una banca. Ya acumuló bastantes tarjetas amarillas. Esta última es para roja directa.

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¿Cuál es el apuro de la Corte Suprema de Justicia? Declaró la vacancia por fenecimiento de mandato dos cargos fiscales, uno de ellos, llamativamente mucho antes de la fecha. Ese cargo precisamente es de la fiscala Yeimy Adle, cuyo mandato recién fenece el 8 de noviembre y, curiosamente, el llamado ocurrió 24 horas antes de que ella le impute al expresidente de Petropar, Eddie Jara.

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La Justicia debería premiarla a la fiscala por su brillante trabajo. Se parece mucho a un estate quieto.