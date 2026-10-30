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Usa como principal método de defensa que ya “acordó” con las funcionarias que le denunciaron. En realidad, “se disparó en el pie” porque asume a todas luces que había una presunta extorsión.

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Varios senadores están “temblando” con el caso Zenaida, motivo por el cual no se animan a votar por el raje de la legisladora tránsfuga.

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Cuentan los que saben que el lunes enviará a un abogado para que le defienda. Si Constitucionales permite eso, sería el acabose. El cargo es personalísimo.

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En otro día en el plenario evidenció que tranquilamente puede ser compañera de facultad de “Petrocelli” Rivas. Apenas leía. Parece la historia de la tortuga y el palo alto.

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Si el miércoles el plenario de la Cámara Alta perdona a Zenaida por el simple hecho de ser colorada o que ya llegó gua’u a un acuerdo con las tres funcionarias, el Congreso se estaría derrumbando políticamente aún más.

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Por poco menos le echaron a Kattya en pleno receso.

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Lo que se evidencia con este tipo de prácticas es que como coquitos reparten cargos en el Congreso y juegan “carnaval” con el impuesto del sacrificado contribuyente.

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Mientras tanto faltan medicamentos en hospitales públicos e IPS, la inseguridad les golea a las autoridades, la educación no avanza pero “alimenta” a los cuates del programa Hambre Cero, etc.

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En la Municipalidad de Asunción hay que llevar el martes 3 a varios plomeros para cerrar el grifo, que “derrama” la plata de los contribuyentes.

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La administración colorada cartista-peñista “destrozó” la ciudad y sus finanzas. El resultado está a la vista: una ciudad abandonada a su suerte.

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Resta ver presos a los responsables y lograr la recuperación del dinero, especialmente los G. 500.000 millones.

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Si la impunidad sigue imperando, estos escándalos se seguirán repitiendo lamentablemente.

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¿Qué pasará con los 15 gobernadores colorados? Parece que más de la mitad se va a la disidencia, luego del “gran anuncio”, porque el peñismo les rechaza. No hay lugar para todos.