--------

Quedó al descubierto que en realidad estaba en “cosas raras” al intentar “un acuerdo” para evitar su expulsión del Congreso.

--------

Lo único que falta es que le salven a la Zenaida. Su caso es gravísimo si comparamos con lo de Kattya. Incluso, salpica la caja jubilatoria del Congreso.

--------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, a Kattya la Fiscalía no le encontró nada y el cartismo con sus aliados ñembo opositores ejecutaron la “orden superior” que partió del entonces poderoso “quincho”.

--------

Hoy día hay otro “quincho” de donde brotan muchas cosas por “$obre” todo.

--------

“Pinocho” Peña está ahora en modo té de tilo ante los periodistas. Responde todas las preguntas, pero sin convencerle a nadie.

--------

Con solvencia respondió por qué renunció Carmen Marín del BCP, pero cuando se le consulta sobre temas financieros “espinosos” de los cuates, invoca interesadamente la Constitución Nacional para decir que hay independencia ñandecó.

--------

“Horror Colorado” no cerró completamente su lista porque parece que está oliendo que el new cartismo tendrá muchas fugas antes de su inscripción en la ANR.

--------

Está cantado quien será el vice de Alliana. Le ponen gua’u algo de misterio, disfrazado de ñembo encuesta, para darle el ropaje de formalidad.

--------

Los canoeros del Rubicón tendrán de vuelta mucho trabajo entre noviembre y diciembre.

--------

El martes asumen los 263 nuevos intendentes y sus juntas municipales de todo el país. Una nueva esperanza nace entre los pobladores porque demasiado ya se les jodió y robó en varios distritos.

--------

Lamentablemente la justicia no tiene suficiente tinta y firmeza para castigar a todos los que metieron la mano en la lata.

--------

El “caballito de batalla” del gobierno de “Pinocho Peña, que es la seguridad, se fue al tacho.

--------

No solamente se fugan de las cárceles de “máxima seguridad”, sino que compran voluntades, lujos, incluido el uso de aparatos celulares.

--------

En Emboscada los pagos se hacían en dólares. ¡Socorro!