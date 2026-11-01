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Si a la mayoría de los legisladores les tiembla la mano para hacer justicia en su propio edificio, al santo cohete quieren gua´u cambiar el nivel de vida de los paraguayos.

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Está más que demostrado que utilizan el Congreso como un “botín electoral”. Usan y abusan del dinero de los contribuyentes.

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En la primera parte del periodo legislativo descubrimos a los “nepobabies”, con escasa preparación académica y lindos sueldos.

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Ahora una vez más se evidencia que si estás del lado del poder, tenés carta libre para nombrar a cualquiera.

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¿Cómo votarán los new cartistas o peñistas en la sesión del miércoles del Senado? Es todo un misterio. Se las dan de “éticos”, pero son unos “SantiBankis” de la política.

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Como Zenaida es del mismo equipo político, obviamente que le querrán salvar. Además, tienen miedo seguramente de que la legisladora hable y cuente casos parecidos que están haciendo sus colegas. No sería raro.

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Para que vean el desastre que armó la administración cartista en la Municipalidad de Asunción, el viernes pasado no se pudo hacer el corte administrativo por el desorden que hay.

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Y estamos hablando de la capital del país. Si Juan de Salazar fundó la ciudad, estos personajes la fundieron realmente.

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Lo peor es que el “Mandrake mayor” no es capaz de soltar la segunda imputación contra “Re-Necho” por la misteriosa desaparición de los G. 500.000 millones.

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El caso de las celdas vip de Emboscada había sido que hace raaato ya se sabía en el entorno del Poder Ejecutivo y de la Comandancia de la Policía Nacional.

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Intentaron tapar, pero la “cloaca” salió a flote y ahoga el caso Veneratio, del que tanto saca pecho “Pinocho” Peña.

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Cuentan los que saben que desde el Norte vino un estirón de orejas porque este gobierno juntó en un solo lugar a los grandes “profesores doctores de la delincuencia”. Y ahí está el resultado.

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Un “terremoto financiero” se está viviendo una Cooperativa de San José de los Arroyos. ¡Cham!