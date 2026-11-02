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Ñe'ẽmbeweb

Ñe’ẽmbeweb

Es impresionante cómo desde algunas instituciones públicas, como Itaipú y Petropar, se siguen haciendo compras y contrataciones millonarias sin ningún control.

Por ABC Color
02 de noviembre de 2026 - 01:00

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Evidentemente, a las más altas autoridades del país, comenzando por el Presidente, no les interesa que al menos parezca que todo es transparente y que no haya dudas sobre los mecanismos que se aplican.

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Al mismo tiempo, en el Parlamento, los políticos aprovechan su temporada en el poder para beneficiar a sus operadores y familiares.

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Latorrecito, que ya se hizo de mala fama contratando a hijos, cuñados, parientes y hurreros, también hace pagar con dinero público a los de él.

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Pensar que este personaje quiere ser vicepresidente de la República. Es fácil imaginar para qué. Teniendo acceso a la administración central, podrá repartir mucho más el dinero público para su beneficio.

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Zenaida está citada hoy a la Comisión de Asuntos Constitucionales para explicar lo inexplicable. Está muy claro lo que venía haciendo y si los senadores tienen algo de dignidad, deben hacer lo correcto.

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Todo lo que hizo después que se le descubrieran sus manejos solo empeoró su situación. Hasta quiso arreglar por dinero para destruir pruebas. Ñandejára...!!!

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Uno puede sospechar que lo hecho por esta señora no es algo aislado y que si se investiga en serio habrá otros casos tanto o más graves.

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No debe ser tan difícil verificar cuántos funcionarios fueron nombrados a pedido de algunos parlamentarios y cuáles son sus sueldos y condiciones.

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La verificación, obviamente, debería comenzar por el presidente Bachi Núñez.

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Este es otro caso ante el que uno se pregunta: cómo pudo llegar a ese cargo de tanta responsabilidad una persona de esta calaña.

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En realidad, la respuesta es simple: por la irresponsabilidad y la inescrupulosidad de algunos políticos que, a la hora de repartir cargos o dar lugar en las listas, solo exigen fidelidad ciega y hacer todo lo que se les ordene.

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Seguramente la ciudadanía toma nota de todo esto y no incurrirá en el mismo error de apoyar a ciertos “líderes”, que lo que menos les importa es el bienestar de la gente.

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Esta semana asumen los nuevos intendentes y, obviamente, la expectativa es que sean mucho mejores de los que dejan sus cargos.

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En Asunción, especialmente, la intendenta tendrá que dar lo mejor de sí para levantar el desastre que dejan Nenecho y Bello.

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Ojalá que Pinocho Peña esté por el país estos días. Se anuncia que el clima puede causar más problemas y por ahí se le ocurre tomar medidas para ayudar a sus compatriotas.

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