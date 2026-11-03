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Reveló algunas intimidades que asustan. “La casa” por lo visto está de patas para arriba.

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Si no se “arregla”, puede explotar todo. Hasta ahí te voy a decir, como dice un pensador contemporáneo.

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Así como están las cosas, Alliana va por la senaduría y va a entrar de fino en el Congreso.

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“Pinocho” Peña acaba de perder sostén político, con la decisión que adoptó Alliana. Se complica aún más la situación.

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Los “supercuñados” de la “onda verde” están desesperados tratando de autoayudarse. Reman, reman, pero no van a ningún lado, la marea está muy alta.

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Terminó ayer la novela de la senadora Zenaida Delgado (ANR, oficialista). Ante su inminente destitución, tuvo que presentar renuncia.

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Era insostenible su presencia. Ya desde el 2024 cuando se le incendió en Tacuatí un minibús oficial del Congreso, que llevó para uso particular, tenían que haberla sancionado. El cartismo le otorgó impunidad porque usaba su voto para diversos fines.

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Ahora explotó todo. Pero el problema sigue seguramente. ¿Hubo más denuncias de funcionarios que eran sometidos a un “peaje” para ser contratados, nombrados o ascender?

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Es hora de “limpiar” la planilla de funcionarios. El dinero que se “derrama” en salarios falta en los hospitales.

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Tiene razón Alliana cuando dice que hoy día no tiene sentido construir más hospitales si en los que hay no tenemos remedios.

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“Pinocho” Peña hizo un show el viernes pasado con la construcción de un nuevo hospital en la Costanera Sur. ¿Por qué no se va a ver cómo sufren sus compatriotas que están en terapia, en las carpas, etc.?

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Hoy asume la mayoría de los 263 intendentes y juntas municipales.

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Varios de los jefes comunales tendrán que “limpiar” el desastre financiero como lo hicieron en Asunción los cartistas.

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Ojalá comiencen a saltar los “números negros” y se vengan las imputaciones, con recupero de dinero incluido.