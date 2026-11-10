--------

Si llegan a abrir el sitio, difícilmente encuentren un arbolito de Navidad, piezas de pesebres envueltos en papel diario, bicicletas, conservadoras, etc.

--------

Lo más probable es que tenga olor a Franklin, una fragancia que da un status y transmite esa tranquilidad que te quitan las cuentas. Más aún si se tiene el lago como vista.

--------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Seguramente a “Pinocho”, desde la suite presidencial del REP, le estará picando todo el cuerpo para intentar detener a la comitiva fiscal-policial. El ko era presidente. Se nota que nunca fue al cuartel porque desprecia la comida del lugar.

--------

Cuentan los que saben que el recinto, ubicado estratégicamente cerca de la piscina, ya está vacío. Así dicen.

--------

Se fue “Pinocho”, pero todavía siguen en cargos públicos de importancia el “arquitecto” Carli, su cuñado Ilo y la exministra que no puede bailar La Bamba.

--------

Encima cobran millones en una binacional, cargo que debe ser privativo de patriotas, que defiendan los intereses del país.

La Contraloría de Camilo y de Armindo quedaron en off side con el perdón a “Pinocho” en el examen de correspondencia. Si fuese por el ente de control, Peña tenía que seguir en el gobierno.

--------

Ni hablemos de la Fiscalía de “Mandrake”. No hizo nada cuando saltaron los “sobres del poder” que florecían en el patio de Mburuvicha Róga.

--------

Ayer gua’u para intentar lavarse la cara dijo que ñandecó tienen mucho trabajo. Debe hacer sus maletas y dar espacios a gente a la que no le tiemble la mano.

--------

Nadie se explica por qué Alliana le ratificó en el cargo a Óscar Orué al frente de la DNIT. No vio nada de los movimientos de firmas vinculadas de los cuates bank.

--------

A un tal Berea tampoco le molestó. Pero para perseguir a los que venden pandulce, vinos y aceites en la calle sí que despliegan el megaoperativo con chaleco y todo.

--------

Pero la noticia positiva es la designación y posterior confirmación del Senado de Fernando Rivarola como miembro del Directorio del BCP. El país le debe mucho a este joven. ¡Cardinal!

--------

En el IPS debe comenzar la poda. Un tal Díaz ya no puede seguir.