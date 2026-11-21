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Sin embargo, su propia angurria y sensación de impunidad lo perdió. Subestimó además la “variable ciudadana”, como les sucede a los gobernantes que se creen demasiado vivos.

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Ahora vemos que, cuando Pinocho anunciaba obras y hacía creer que eran para el pueblo, detrás estaban siempre sus negocios particulares.

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Por suerte, aparecen siempre algunos arrepentidos o inclusive algunos que no se prestaron a los chanchullos y tienen pruebas que aportar para seguir la ruta del dinero.

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Habrá que seguir de cerca el “affaire” de Camilín Benítez y la diputada Vega. Hay demasiadas cosas raras en esa conversación de whatsapp.

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Mandrake está preocupado por lo que se le viene encima y ya está clamando al cielo por una supuesta persecución en su contra, en la que por poco no involucró a la CIA, la KGB y los Caballeros Templarios.

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Durante su gestión hubo muchas denuncias de direccionamientos y manejos políticos. Justamente lo que él denuncia ahora.

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Allianín comenzó a meter la pata con algunos nombramientos. En Itaipú hizo un cambio gatopardista y en la Subsecretaría de Transporte puso a uno que en su vida vio un colectivo de cerca.

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Lo de Itaipú es inexplicable desde el punto de vista político porque encima, los del clan que siempre permanecen en el poder, son uno espantavotos superlativos.

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La única explicación sería que son buenos y fieles recaudadores para la corona.

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Tras la caída de Pinocho, en el Partido Colorado no saben para dónde agarrar.

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Kachi-Bachi volvió al redil, luego de aquella despedida lacrimógena con el Patrão. Ahora dice que los encuentros del comando en el quincho era “reuniones de amigos”, ndajeko.

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La cuestión es que en esas “reuniones de amigos” se decidían persecuciones a opositores, juicios políticos, repartija de cargos, órdenes a Pinocho y otras “nimiedades”.

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¿Será que el Patrão perdonará a todos los “traidores”?