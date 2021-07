Explotó mi cabeza

¿Recordás cómo eran tus días antes de la pandemia? ¿Visitabas a tus padres, abuelos o tíos? ¿Cómo estaba tu salud y la de tu familia? ¿Viajabas con tus amigos? Todas estas preguntas y sus respuestas, comencé a valorarlas durante la pandemia, no lo hice antes y ahora lo lamento.

¿Y sabés por qué? Porque muchos no tuvieron otra oportunidad para volver. No pudieron volver a ese local que preparaba el café más delicioso o las hamburguesas más grandes, a alguien se le terminó la vida y no logró decir un último “te quiero o dar un último abrazo”.

Quizá esté dando muchas vueltas, pero lo que quiero decir es que, usemos el ahora no esperemos que suceda “algo o llegue alguien” para gritar, sentir y “querer hacer”.

Estamos sufriendo ahora y ahora necesitamos que el Gobierno nos dé vacunas, hospitales con insumos, escuelas con libros, computadoras y sillas, y hasta puentes de calidad ¡ya!

No callemos más, hablemos de salud mental, pidamos el fin de la corrupción y hagamos lío por cada compatriota que se fue por culpa de este Gobierno inoperante.

Y por último les digo algo más, los que aún pueden, abracen a la familia y agradezcan.