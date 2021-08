Proyectos rimbombantes y etéreos

No gastaré más líneas en los candidatos corruptos, concentrémonos en los potables, porque entre estos, debemos diferenciar a los preparados y a los que creen estarlo. No porque vivamos en Paraguay no podemos exigir que además de honestos, nos digan qué rayos van a hacer con nuestro dinero si les votamos.

Perfiles nuevos que claramente han vivido en burbujas sin conocer sus ciudades y recién ahora salen a recorrer y tomarse selfies con personas vulnerables o con perritos. Son candidatos que nunca en su vida han separado siquiera su basura en casa, pero ahora se toman una foto plantando un árbol.

Algunos tuvieron el privilegio de estudiar en el exterior y por ello creen que pueden hacer un “copypaste” de todo lo que vieron fuera. Nos prometen una ciudad sin cables, con basura que se convierte en dinero, con casas patrimoniales restauradas, arroyos limpios, bicisendas... ¡Qué perfecta Asunción! ¡Por qué será que nadie lo hizo antes si es tan fácil!

Pero ¿acaso se tomaron diez minutos para estudiar el reglamento de la Junta municipal para entender cómo se presentan los proyectos y cuántos votos son necesarios? ¿Saben cuál es el presupuesto del municipio y cuánto se destina a obras?

Muchos, sino la mayoría de los candidatos terminan sus 5 años de mandato sin cumplir promesas y tras haber cobrado mes a mes sus salarios, solo dicen “no me dejaron trabajar”. No, no es que no le dejaron, su proyecto no era factible, no tenía los votos para ser aprobado porque no sabe hacer política, porque es un improvisado y nunca estudió lo necesario.

Otros, en desesperación o comodidad, terminan “vendiendo” su voto a otros partidos al callar corrupción, con tal de que se le aprueben pequeños proyectos, con los cuales seguirán engañando a la ciudadanía, siguiendo su paupérrima carrera política.

lia.barrios@abc.com.py