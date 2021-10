Dictadura tras dictadura

“Tongolele no sabía bailar” es la nueva y magistral novela del nicaragüense y Premio Cervantes, Sergio Ramírez. El libro enfureció a Daniel Ortega y mantiene al escritor en el exilio. Ortega tiene razón desde su punto de vista dictatorial porque no se trata de un libro cualquiera, no es un panfleto, no es el rosario de denuncias apresuradas acerca de hechos infames. Es una obra de arte.