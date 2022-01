Nadie lo vio cuando ingresó solo al monte, nadie escuchó cuando lloró por ayuda, nadie lo pudo encontrar. Agustín se hizo invisible, tal vez lo era desde hacía mucho tiempo o desde siempre. Pertenecer a la minoría étnica en Paraguay es formar parte de un sector que muchos prefieren ignorar, el sector de los “no oídos”, de los despojados, el sector que menos legislaciones en pos del desarrollo social recibe del Estado, pero que a la vez en el Chaco conforman el grueso de los votos.

La muerte de Agustín, solo, en el monte, representa el fracaso de nuestro sistema social, que no tiene la estructura ni las ganas de retener y acompañar en su desarrollo a un niño, un poco diferente a los demás, pero un niño que necesitaba asesoramiento y asistencia. Su sordo grito y su desesperación no fueron suficientes para ser visibles simplemente porque “esas son cosas que pasan siempre en el Chaco porque el monte es grande” y porque el destino del más débil no le importa a nadie, y así como lo dijo el filósofo escocés Thomas Reid: “Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil...”. Nuestra cadena social está remendada y con muchas fallas.

Tal vez sea momento de replantear la política que nutre furiosamente el asistencialismo en el sector nativo en el Chaco y remangarse la camisa para trabajar con ellos en soluciones reales, fuera de las oficinas climatizadas de la capital del país.

A Agustín lo matamos entre todos al ser cómplices de una política vacía de verdadero desarrollo humanitario.

