¿Comunidades educativas o de aprendizaje?

Es una propuesta inadmisible, porque reduce la educación a enseñanza, rompe el orden jurídico del sistema educativo nacional y margina derechos y deberes de los padres.

La pretensión solamente puede explicarse por dos motivos: o por ignorancia o por malicia, y ninguno de los dos puede aceptarse.

¿Qué diferencia hay entre comunidades de aprendizaje y comunidades educativas?

Aprender es el proceso por el que se adquieren conocimientos. La acción técnica y profesional para facilitar el aprendizaje a niños y adolescentes es la enseñanza.

Educar es el proceso complejo por el que se ayuda a los educandos a capacitarse para la vida y organizar y posibilitar el desarrollo de las cuatro dimensiones esenciales constituyentes de todo ser humano la dimensión biológica y corporal, la dimensión psicológica, la dimensión social y la dimensión espiritual, y con ellas el desarrollo de todas sus potencialidades. La enseñanza y el aprendizaje son recursos excelentes y necesarios, que usa la educación. En educación, la enseñanza es una estrategia. La transferencia y adquisición de conocimientos no logran por sí el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias, conductas, hábitos, actitudes, experiencias, valores, ética…, capacitación y formación, que son esenciales para el desarrollo integral de la persona y de la personalidad.

Yo puedo “conocer” las múltiples inteligencias de Howard Gardner, la inteligencia emocional y la social de Goieman y la inteligencia espiritual de Dana Zohar, pero si no tengo desarrollada la capacidad de mi conciencia (capacidad de darme cuenta de…), los conocimientos sobre inteligencias no desarrollan mi inteligencia y menos aún mi capacidad de pensar y el desarrollo de mi persona, sólo la ilustran. Enseñar y aprender no es educar y ser educado. La comunidad de aprendizaje promueve la enseñanza y el aprendizaje y la comunidad educativa promueve la educación integral.

En el siglo XIX los ministerios no eran de educación, eran ministerios de instrucción pública. A principios del siglo XX empezaron a llamarse ministerios de enseñanza. Y hacia los años cuarenta comprendieron que ni la instrucción ni la enseñanza por sí mismas educan, y crearon los ministerios de educación en todos los países. Paraguay lo hizo en 1947 con el nombre de Ministerio de Educación y Culto. La reforma de los 90 le llamó en 1998 Ministerio de Educación y Cultura y desde Enero de 2017 se llama Ministerio de Educación y Ciencias. Para todo el mundo está claro, desde hace un siglo que enseñar no es educar, que educar es mucho más que enseñar.

Teníamos entendido, desde principios de este Gobierno hace cinco años, que la Transformación Educativa prometió que para el año 2030 tendríamos un proyecto educativo mirando al futuro, y ahora resulta que se pretende imponernos comunidades de aprendizaje en vez de comunidades educativas, primando a la enseñanza por encima de la educación, orientando a las comunidades a promover la enseñanza, marginando la educación integral. Es decir regirnos por conceptos y criterios de principios del siglo XX en vez de proyectarnos al futuro.

Todo esto significa que los gestores de la Transformación nos quieren llevar a la regresión de un siglo.

Lo más grave es que pretenden imponer las comunidades de aprendizaje violando la Constitución Nacional (art. 76) y la Ley General de Educación (arts. 7, 11, 12, 16, 19, 20, 22), que exigen la creación y vigencia de las comunidades educativas, mientras que las comunidades de aprendizaje no existen ni en la Constitución ni en la ley.

Las comunidades de aprendizaje pueden conseguir que los profesores enseñen mejor y los alumnos aprendan más. Las comunidades educativas, en cambio, de acuerdo con la Constitución y la Ley, además de integrar la enseñanza aprendizaje, educan, con atribuciones para participar en la organización del sistema educativo nacional, contribuir a que las políticas educativas del Gobierno sean eficientes, que las evaluaciones sistemáticas y permanentes del sistema y los procesos educativos sean sinceras y orientadoras, que los proyectos educativos institucionales sean actualizados y que haya permanente transparencia en la información oficial obligatoria.

¿Por qué querrán instalar comunidades de aprendizaje en vez de las comunidades educativas? ¿Será que molestan las instituciones participativas verdaderamente democráticas?

jmonterotirado@gmail.com