¡No me Covax!

Documentos a los cuales accedió el equipo que cubre Salud en ABC, prueban además que en medio de la crisis sanitaria, cuando la gente salía a protestar porque en los hospitales no había oxígeno, medicamentos ni camas UTI, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, Mario Abdo Benítez y el resto del gabinete, autorizaban entregar otros US$ 35 millones al fallido Mecanismo Covax antes que acabe el 2021. ¿Qué? Parecería hasta un chiste, pero no lo es. Estos pagos se autorizaron mediante resoluciones firmadas en febrero de ese año, cuando hasta ese momento Covax no había enviado ni una sola vacuna. Nada. Su primer envío, de apenas de 36.000 dosis, data recién del 19 de marzo de 2021.

De esos US$ 35 millones que faltaban, los primeros US$ 2 millones se enviaron a la Fundación Gavi Alliance -que administra el mecanismo- el 25 de febrero de ese año. Irónico, porque unos días antes, el 18 de febrero de 2021, llegaban las primeras dosis anticovid al país. Y no eran de Covax, eran Sputkink V, negociadas por fuera del mecanismo con el Fondo Ruso de Inversión.

En medio de tanto infortunio, que obligó a Mazzoleni a renunciar, por fortuna esos US$ 2 millones fueron devueltos por Gavi el 3 de marzo. Según dijo el nuevo ministro, Julio Borba, fue porque hubo cambios en el proceso administrativo del mecanismo y decidieron que los pagos se hagan directo a los proveedores. De las más de 4 millones prometidas, Covax sólo envió poco más de un millón de vacunas. Y recién ahora el Gobierno anuncia que están negociando una rescisión del acuerdo, pero “amistosa”.

La OPS, Covax, Mario Abdo y todo su gobierno, usaron fondos de “emergencia” para embolsarse dinero “no reembolsable”. Hay 18.559 fallecidos en consecuencia. Hay un daño al patrimonio público, a los ciudadanos, que debe ser investigado. Pensar que con esos US$ 6 millones podría construirse todo un nuevo Ineram, ese que fue el hospital público insignia cuando las papas ardían, y ahora está sujeto sobre zapatas, mientras su cloacas estallan y huelen tan mal como los fatos del Gobierno y la OPS.

