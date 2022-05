Transformación educativa inaceptable

El Proyecto Nacional de Transformación de la Educación (PNTE) es ilegal, subversivo, escandaloso e inaceptable. Tal como está planteado viola once artículos de la Constitución Nacional y treinta y tres en tres leyes. No soy juez y, por tanto, no puedo afirmar que el incumplimiento o violación de los artículos de la Constitución y las leyes, constituyen delito. Pero como profesional e investigador que analiza los hechos y los documentos, sí puedo afirmar que dicho análisis revela el incumplimiento de los cuarenta y cuatro artículos referidos. Sinceramente digo que me gustaría estar equivocado y que alguien me demuestre que mi análisis está errado, porque eso significaría que la educación nacional no está tan gravemente enferma como yo la veo.