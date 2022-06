IPS: Instituto de Pollada Social

Indignación e impotencia genera el trato que el IPS brinda a algunos asegurados. Esos que se han pasado la vida aportando de su magro sueldo pero que a la hora de la verdad no pueden acceder a medicamentos ni insumos que IPS Ingavi les dice que no tiene. La vida depende del humor de una encargada del Servicio Social quien se niega a certificar con un sello, UN SELLO, la falta de algún fármaco alegando que no quiere tener problemas legales.