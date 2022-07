Retumban discursos socialistas

Martín Burt hablaba de la disfuncionalidad y de la fragmentación que hay dentro del Estado, de una fragmentación para que todo el mundo gaste, gaste, plata sin resultado. Inclusive plantea la titulación masiva de las tierras que es uno de sus proyectos. De la titularización de las tierras en asentamientos urbanos, rurales e indígenas.

Mientras que el precandidato liberal también conservador Efraín Alegre utiliza en sus discursos propuestas progresistas donde el “pueblo” es lo más importante y encima según las encuestas viene encabezando la lista de preferencia como próximo presidente de la República. Pero ¿Podemos confiar en un conservador liberal o en los liberales? Y hasta hoy es el único partido que realmente está en campaña electoral, que aspiran llegar al Gobierno, ganar las elecciones. El otro espacio creado desde el Frente Guasu Ñemongeta por una Patria Nueva no nos dan señales reales de tener esas ganas de llegar y volver a ganar unas elecciones presidenciales y que realmente podamos soñar hacia una patria nueva. Todo está en veremos no sabemos hacia donde realmente va el FG, además es evidente que el Ñemongeta no pudo consolidarse como una fuerza importante de oposición. Aparentemente no hay capacidad de hacer transformaciones reales en la sociedad que conquisten el voto popular.

Da la impresión que todos estos años de ocupar cargos en el Senado no lograron fortalecer sus pequeños partidos y no lograron la unificación de la izquierda sino más bien cada vez vemos más sectarismos por todos lados. El otro problema de la izquierda es que están divididos en oenegés donde desde ahí hacen oposición y su falta de trabajo de bases. Siempre giran entorno a las mismas personas que romantizan el espacio, en una diversidad de las voluntades particulares.

Y desde acá el cambio se vuelve una ilusión para el 2023, a no ser que ocurra un milagro como dicen los cristianos. Se siente una aparente resignación también de aceptar realidades que nos demuestran en el fondo que la lucha se vuelve cada vez más complicada.

Complicada por la falta de generar un nuevo clima político.

Los liberales se empoderan con discursos altamente socialistas en campaña electoral, mientras que los socialistas no tienen alcance popular.

