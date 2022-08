Desarrollo humano y familia

El concepto de desarrollo humano tomó fuerza en la segunda mirad del siglo pasado. Es importante observar que su puesta en el escenario de interés mundial y su promoción surgieron de los economistas y no de los pedagogos, porque se comprendió que sin desarrollo del ser humano, no puede haber desarrollo económico. Actualmente la reflexión sobre el desarrollo humano es mucho más profunda. No es sólo porque se sabe que sin desarrollo humano no hay desarrollo económico, sino que tampoco hay desarrollo social, ni político, ni moral, ni cultural, ni científico, ni tecnológico, ni artístico y menos aún realización y plenitud de la persona y su personalidad.