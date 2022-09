Los paraguayos y el glamour

Definido usualmente como el atractivo, encanto especial y llamativo que posee una persona o cosa, especialmente si está relacionado con el espectáculo o la moda, esta condición o estatus, que conlleva un abanico de cualidades especiales, pareciera no estar al alcance de todos, y a pesar de estar íntimamente relacionado con el dinero, no siempre van de la mano, y es así que la posesión de riqueza y todos sus accesorios no suponen per se adornar a su poseedor con glamour.