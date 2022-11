Política y educación

Se instaló el tema de la transformación educativa en los últimos días. Los políticos que hacen campañas proselitistas utilizan mal el tema de ideología de género para llevar agua a su molino y conseguir simpatizantes. Como siempre, son oportunistas y perversos, porque no explican con profundidad y claridad cuáles son los puntos importantes. La gente no lee, no se interesa, no investiga y como los pre candidatos, se va por las ramas. Hay una confusión total en este asunto, como en muchos otros. Y se debe clarificar el tema.