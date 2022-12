Que gane el país

Demasiadas veces hemos errado, y hoy padecemos las consecuencias. El contrabando se ha fortalecido, a igual que el tráfico de drogas. La justicia se cae a pedazos porque desde ministros de la Corte, pasando por jueces y fiscales, se encargan cada día de demoler lo poco que todavía queda. ¡Y el Parlamento! Senadores y diputados se disputan el “privilegio” de aprobar o descartar leyes según su conveniencia personal o sectorial. Y el Ejecutivo, que se hace el desentendido cuando uno de los suyos daña al país con sus actos delictivos.

Los partidos políticos están cada vez más débiles. Algunos de ellos fueron tomados por la mafia y dejaron de ser la respuesta para las inquietudes ciudadanas. Donde gobierna la delincuencia todo es desgobierno.

Más que seguir ciegamente a la publicidad para votar por tal o cual ciudadano, tenemos la obligación de fijarnos en los antecedentes de los candidatos. Cada día los medios de comunicación nos acercan los nombres, con sus respectivas fotografías para no equivocarnos, de quienes por lo menos en los últimos cinco años solo tuvieron tiempo para robar. Pero no se crea que el ladrón es más perjudicial que el honesto, o sea, de aquel que no fue descubierto robando, pero las funestas medidas que tomó desde la justicia o el Parlamento, los proyectos de leyes que presentó o defendió, le hace igualmente enemigo de nuestras instituciones democráticas.

¿Qué hacer, entonces? Lo mejor sería buscar amparo en el sector juvenil. Son los jóvenes, por representar una cifra mayoritaria de la población, quienes podrían decidir el destino de nuestro país. Sus votos harán que suban ciudadanos ejemplares o caigan aquellos que ya hace tiempo deberían haber caído. Pero hay un problema. En las campañas proselitistas hemos visto a miles de jóvenes bailar al compás de los corruptos; aplaudir a rabiar cualquier tontería que escuchan desde los escenarios. Claro, hay otros miles de jóvenes que piensan en la necesidad de un cambio urgente; que desean, con fuerza, vivir en un país distinto, limpio, seguro, donde no sean los deshonestos los que dirijan el destino de sus compatriotas.

Estos jóvenes patriotas hoy tienen la posibilidad de cambiar su propio destino y el del país. Ojalá no la pierdan otra vez, como tantas veces se la ha perdido; como tantas veces nos hemos lamentado.

Que hoy no sea otro día de frustración sino de victoria de la decencia sobre la corrupción.

Tenemos que instalar el patriotismo como una necesidad básica para que nuestro país mejore. Ese patriotismo está dado en el compromiso de que sean los mejores ciudadanos a quienes se confían los destinos nacionales. Es fácil identificarlos. Un primer paso exige mirar la galería de delincuentes. Si nuestro candidato no está entre ellos, o entre los fanáticos de esos delincuentes, ya podríamos escoger con la esperanza de que serán mejores. Pero todavía hay más: Muchos comenzaron sin antecedentes criminales pero pronto se dejaron vencer por la tentación y terminaron en el desengaño de los electores. A los delincuentes, o futuros delincuentes, les anima la certeza de que no serán castigados ni política ni judicialmente.

Hoy tenemos que hacer que gane el país. Con nuestro voto podemos lograrlo. No tiremos nuestro voto en la basura por una basura.

alcibiades@abc.com.py