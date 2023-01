Otro mazazo a la justicia

Más de 100 comités de pequeños agricultores fueron engañados con la promesa de que serían asistidos a través de una supuesta federación de horticultores. También el exministro Rody Godoy ya está en su domicilio. Fue sentenciado en la misma causa a ocho años de cárcel. La que fuera directora de administración y finanzas, Maristela Azuaga, a 10 años.

Cardozo y Godoy están en su domicilio –o de quien fuere- a la espera de que la sentencia quede firme. De acuerdo con la justa fama de nuestro Poder Judicial, se estaría buscando dilatar el cumplimiento de la sentencia con el arresto domiciliario, que computa la pena privativa.

La resolución de la Cámara de Feria que beneficia a Cardozo y Godoy no tiene sentido. No tuvo en cuenta que obstruyeron el proceso por casi 10 años con interminables chicanas que buscaban eludir el juicio oral y público. Sabían que en esa instancia no tenían ninguna posibilidad de salvación ante la montaña de pruebas condenatorias. Ningún juez, a cara descubierta y ante la opinión pública, se atrevería a esconder, negar, escamotear, los documentos comprometedores. Es por esta razón que los acusados hacen lo imposible por evitar el juicio oral y público.

Otra cosa es cuando los jueces, escondidos en sus oficinas, lejos de la mirada del público, “estudian” los expedientes y toman resoluciones desatinadas. Cardozo y otros no sólo se enfrentaron a la estafa de 68 mil millones de guaraníes. También a dos causas más: por tres mil millones de guaraníes y tres mil setecientos millones. En el caso de los tres, el expediente cayó en manos de la fiscal Rosa Acuña quien, sin sorpresas, nada delictivo encontró y dejó pasar un caso igual que los demás: entregar dinero a supuestos comités sin control alguno. La falta de control era parte del esquema de la corrupción.

Aquí no termina. Se inventó una ONG que recibió tres mil setecientos millones de guaraníes para luchar contra la pobreza. También este proyecto tuvo mucho éxito: algunas personas salieron de la pobreza para siempre. Fueron aquellas que se asociaron con el ministerio de Agricultura. Este es otro de los casos que investigó la fiscalía. Encontró huellas de corrupción en centenares de documentos que comprometieron a los exministros Cardozo y Godoy. Todo estaba para iniciarse el juicio oral y público, pero no fue posible porque arreciaron las más disparatadas chicanas, aceptadas por los jueces. El voluminoso expediente estuvo, finalmente, escondido en la mismísima Corte Suprema. Cuando se lo ventiló, la causa había prescripto. Fue otra decisiva “hazaña” de la ministra Carolina Llanes que ya había hecho lo mismo, contra toda lógica jurídica, en el caso conocido como “kokitos de oro”. Cuando se trata de pagar favores políticos, los jueces tienen a mano un sencillo sistema: sumar las chicanas para decretar la prescripción.

Con el caso de los 68 mil millones no pudieron hacerlo. Pero no se dieron por vencidos. Le dieron a Cardozo y Godoy prisión domiciliaria para sacarlo de la cárcel donde deberían estar.

La prisión domiciliaria es, supuestamente, mientras un tribunal “estudia” que la sentencia quede firme. ¿Por qué hubo más apresuramiento en enviarle a Cardozo y Godoy a su casa que confirmar la sentencia?

Son estos y otros casos los que hacen del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado las instituciones peor valoradas.

Que mal se han de sentir los jueces que se pronunciaron contra los delitos ante sus colegas que dieron otro mazazo a la justicia.

alcibiades@abc.com.py