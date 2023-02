No señor “conocido cantante”, la prensa no es responsable de que usted no se haga cargo de sus pendientes con personas menores de edad que dependen económicamente de usted para comer, vestirse, educarse y acceder a servicios de salud.

Usted es el que contravino, por las razones que sean, su obligación con la justicia. Eso no se llama morbo, se llama irresponsabilidad. El caso nos recuerda como muchas veces la prensa es la última instancia (por no decir esperanza) de personas que llegan hasta la redacción a pedir auxilio y socorro porque sus expedientes judiciales no se mueven o las sentencias de prestación no se cumplen.

Esas personas, en su mayoría mujeres, padecen un Viacrucis financiero por no tener el apoyo necesario para la crianza de sus hijos e hijas porque al “señor” se le ocurrió que ese dinero es “demasiado mucho” y que la mamá quiere “para gastarse en su peluquería o en sus machos”.

A modo de ejemplo, una lista de útiles de prescolar, por lo bajo y con lo básico alcanza hoy la suma de G. 700 mil aproximadamente. Y eso que no se incluyen uniformes, zapatos, recreos, pasaje, si es el caso la mensualidad y otros gastos que se duplican o triplican según la cantidad de hijos.

Ni hablemos de padres que ganan mucho dinero pero hacen figurar “legalmente” un sueldo mínimo con tal de no “soltar” dinero. En contrapartida, milagrosamente, los fines de semana tienen para la cerveza, para la farra y los”tercer tiempo” con los perros. Otras de las actitudes ruines que se escuchan en medio de las denuncias es que hay hombres que quieren aprovechar esta situación para seguir coaccionando sexualmente a sus exparejas a cambio del dinero de la manutención de las criaturas.

Recordemos que la prestación alimentaria no es “un favor” que se le hace -generalmente- a la madre. Ni se paga con otro tipo de “favor”. Es una figura legal contemplada en el artículo 97 de la Ley 1680/2001. Si el progenitor (padre o madre) no la cumple no es por el “morbo de la prensa”, es porque simplemente se trataría de una persona irresponsable ya sea un conocido cantante o un ignoto Juan de los Palotes .