Los olvidados de Alto Paraguay

Una lucha por la supervivencia es la que libra quien tiene la “osadía” de tomar rumbo hacia Fuerte Olimpo en días de lluvia a través de un camino de tierra de 135 km desde su intersección con la ruta bioceánica. Ni qué decir los que tienen como destino final Bahía Negra que corren la misma suerte en una desastrosa vía de acceso de 200 km desde la ruta asfaltada.

Lea más: Hablemos de feminicidio

Son muy pocas las almas compatriotas que tienen el compromiso de se servicio para con los pobladores de estas zonas. Ejemplo de ello son los Médicos Promo 83 que el año pasado llegaron a la zona para brindar atención médica gratuita, medicinas incluidas, inclusive en especialidades de alta complejidad.

Otras vías de acceso a estos olvidados parajes es mediante el valioso servicio de SETAM que aterriza una vez por semana llevando pasajeros y provisiones. Pero en tiempos de lluvia esto tampoco es posible porque algunas localidades solo tienen pista de tierra.

Dice nuestro colega, Carlos Almirón, corresponsal de la zona que el MOPC desaprovechó la preciosa oportunidad de arreglar estos caminos tras siete meses de sequía. Las autoridades de esta cartera dan la espalda a nuestros compatriotas chaqueños. Tampoco se queda atrás la mentada Asociación de Caminos que cobra sumas infames (entre G. 50 mil y 100 mil) para dar paso a través de esta calamitosa ruta.

Lea más: SEN quemó

Era la oportunidad de levantar el terraplén y optimizar sistemas de desagües. Pero la gente asignada es inepta porque además de no tener voluntad no tiene ni la menor idea de cómo abordar problemas viales que a simple vista no demandan demasiada complejidad.

Lo que sucede es que la zona nos es “políticamente rentable” para los manguruyuses de turno y no les importa que compatriotas se pasen días y semanas varados en estos inhóspitos parajes porque lo que buscan es hacer patria, muchas veces a costa de sus propias vidas.

mescurra@abc.com.py