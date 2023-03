Estas personas llevaban varios días caminando para llegar a una zona medianamente urbana y solicitar asistencia de cualquiera que les pudiera dar una mano, en un solo día hicieron 26 kilómetros andados. En mi afán de hacer algo por ellos les pregunté en qué circunstancias pararon en tan penosa situación, dijeron que hicieron un contrato de palabra con un conocido carbonero de la zona para extracción de madera y que el pago sería por producción... debían sacar suficiente madera para recibir una paga; pasado los meses y con el trabajo casi listo el supuesto “patrón” los dejó de contactar y fue cuando tuvieron que salir del lugar ya que no había más qué comer.

No encuentro otro ejemplo más vivo de esclavitud. Esclavitud descarada, actual, e impoluta. Esclavitud normalizada simplemente por ser “el Chaco” donde los ojos de la diosa Astrea no llegan y donde vale explotar todo, principalmente al prójimo.

Pese a las pomposas campañas capitalinas del Ministerio de Trabajo, que genera contenido para las redes y justifica el uso del presupuesto, en donde realmente se necesita presencia estatal no hay nadie, dejando el terreno libre y fértil a cualquier tipo de explotación. El desarrollo en el Chaco está empapado del sudor de gente laboriosa tanto como de gente explotada, el salario mínimo del peón sigue siendo menos que el del mínimo normal y las condiciones, básicas, por no decir paupérrimas.

Las personas de la historia fueron ayudadas por vecinos, el “patrón” quedó con abundante madera que no pagará y los representantes de la justicia voltearán el rostro porque, si no lo ven, entonces no ocurre.

