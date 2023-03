Sandra Quiñónez no se fue

La ciudadanía respiró aliviada cuando vio salir a Sandra Quiñónez. Pero he aquí que ella no se fue, seguirá en la Fiscalía General del Estado por mucho tiempo más todavía; ahí estará mientras haya un expediente que no atendió, escondió, que hizo desaparecer. Fue para que no se investigaran los hechos de corrupción y prepotencia que involucran a su jefe, Horacio Cartes, y a su entorno.