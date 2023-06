Política y hombres escombro

Lastimosamente, esta vez los nombramientos recientes de los ministros del Interior, Justiciar y Urbanismo corresponden a personas que ya estuvieron en periodos anteriores. Y sobre todo, de Justicia, muy cuestionado por haber estado relacionado al régimen de Stroessner.

El recordado Monseñor Rolón decía que no hay que votar por hombres escombros refiriéndose a aquellos personajes vinculados a pasados oscuros o tenebrosos. Esta cita de Monseñor está siempre vigente, ya que el escenario político nos presenta a gente que cada cinco años, logra reciclarse, a pesar de no hacer bien las lecciones. Tanto para Presidente, Vicepresidente, Diputados, Senadores, Gobernadores y Concejales Departamentales hay muy pocas figuras nuevas.

Porqué es difícil la renovación?. Porque no tenemos reserva moral?. Sencillamente porque quienes se lanzan a la arena política, no abandonan la carrera hasta llegar a las más altas esferas o están esperando siempre algún nombramiento. Se atornillan al poder y no dan lugar a los jóvenes. De hecho, ningún partido político se encarga de crear institutos, academias o universidades para formar a la juventud. Claramente, no les convienen ser desplazados o reemplazados por individuos más capaces, honestos y patriotas. Hombres que se decidan a hacer una revolución y echar abajo todas las estructuras viejas, corruptas, ineficaces y obsoletas. Y solo una savia joven y vital que sea creativa e innovadora puede realizar cambios y llevar a nuevos rumbos. Parece que esta vuelta, vamos a seguir con las viejas prácticas de nombrar personas que no tienen nada nuevo e interesante que ofrecer. Y será pues un simple continuismo.

Justamente, Ministerios del Interior y de Justicia, son los más relevantes para nuestra seguridad. Todos los días hay asaltos, crímenes y robos. La delincuencia no cesa y para luchar contra esto y el narcotráfico, deben existir reformas. Sobre todo, cambiar esa estructura tan corrupta de la Policía Nacional y ver la situación de las penitenciarías, que es terrible. Combatir el crimen organizado, que constituye tremendo desafío. Sin dudas, parte del éxito o el fracaso de este gobierno que se inicia dependerá de estos dos ministerios. Además, claro está de Salud y Educación.

Barchini dijo que le gusta el modelo de El Salvador que está de moda y es de admiración mundial. Hay que conocer perfectamente la realidad del Paraguay y no traer modelos de afuera, que no coinciden con nuestro caso. Ojalá sepa de qué está hablando y no se exprese de esa forma solo por caer simpático. Le tocará la difícil tarea de rehabilitar a los presidiarios y que no salgan peores de las cárceles. Tiene que estudiar cómo crear granjas en el Chaco, donde cultiven sus propios alimentos estos inadaptados sociales.

El partido colorado, prácticamente está en el poder desde 1947. Es hegemónico y cada vez gana más espacios porque es una maquinaria electoral. Convirtió el Estado en una agencia de empleos y una entidad de beneficencia para todos los correligionarios. Itapua y Central, son dos gobernaciones de la oposición. Ojala por esos lugares nazca la renovación y la mentalidad nueva para desterrar a los hombres escombros que nos hizo recordar a Monseñor Ismael Rolón.

