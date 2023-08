Sin excusas

Según quienes han vivido la dictadura de Alfredo Stroessner, ese periodo de casi 35 años, quizá haya sido el momento en que más se sintió el abandono en Concepción. Se realizaron obras, pero comparando con las realizadas en otras partes del país, prácticamente las inversiones estatales fueron escasas.

Ya en la era democrática, tanto la gobernación como también la intendencia municipal de Concepción, han sido prácticamente liberales. Esto ha sido siempre la excusa para que las históricas necesidades nunca se hayan superado.

Las autoridades locales comentaban que no recibían el apoyo necesario para diversos proyectos por no pertenecer al Partido Colorado. Claro que se han realizado inversiones por parte de los distintos gobiernos, pero no han sido los suficientes para paliar las enormes necesidades.

Uno de los últimos, bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, se han pavimentado varios kilómetros de rutas internas y se han potenciado otras instituciones del Estado.

Actualmente, el gobierno departamental está en manos de una mujer colorada, el intendente municipal de Concepción es colorado y el presidente de la República también es afiliado a la ANR. Esto hace tener esperanzas en la población local en este periodo de gobierno iniciado recientemente por Liz Meza y el jefe de Estado, Santiago Peña.

Mirando todo los hechos históricos en cuanto a la falta de inversiones serias, en el primer departamento y el escenario actual, podemos decir sin ninguna duda que ahora ya no existen excusas para que definitivamente se trabaje coordinadamente entre autoridades locales y nacionales, porque son del mismo partido político.

Esto hace que las autoridades tengan la enorme responsabilidad de devolver a los ciudadanos la confianza que estos han tenido hacia ellos.

