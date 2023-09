Falla social múltiple

Este grupo, en su mayoría compuesto por jóvenes, ha establecido sus precarias carpas, en condiciones infrahumanas.

Como era de esperar, esta área se ha convertido en una zona de alto riesgo debido a la inseguridad que genera. Los adictos abordan a todas las personas que pasan por el lugar, a menudo involucrándose en actos delictivos como asaltos y extorsiones, lo que ha creado un ambiente de temor entre los residentes y visitantes.

La adicción, especialmente entre los jóvenes y adolescentes, se ha convertido en un problema social grave en todo el país, y el departamento de Alto Paraná es uno de los más afectados debido a su alta densidad poblacional. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, esta problemática parece estar ausente en la agenda política y social.

En Ciudad del Este, el único centro de rehabilitación estatal disponible es limitado y se enfoca principalmente en consultas, careciendo de la cantidad suficiente de profesionales para abordar este problema de manera efectiva.

Cuando surge un incidente delictivo protagonizado por adictos, la respuesta más común en las redes sociales es la de encarcelar a todos los involucrados, como si esta fuera la solución definitiva.

No obstante, adoptar esta perspectiva simplista solo conduciría a la necesidad de construir más cárceles sin abordar las causas de la adicción. Si la sociedad no se esfuerza en comprender y combatir las raíces de esta problemática, seguirán apareciendo adictos.

Estos jóvenes y adolescentes no nacieron adictos; son el resultado de la falta de apoyo y orientación de padres ausentes e irresponsables. Sin embargo, este problema no recae únicamente en los padres, sino que también es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, que no ha sido capaz de crear un ambiente saludable y propicio para el desarrollo de la juventud.

Es esencial que se aborde esta problemática desde una perspectiva más amplia, que incluya programas de prevención, tratamiento y apoyo a nivel comunitario, así como una mayor concienciación y compromiso por parte de todos los sectores de la sociedad para garantizar un futuro más saludable para nuestros jóvenes.

