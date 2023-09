La crueldad del limbo administrativo

Sucede cada nuevo periodo gubernamental… cientos de funcionarios (de esos que sí trabajan) sufren lo indecible al no cobrar sus haberes. Esto porque los nuevos que vienen a ocupar los puestos de decisión se desentienden de los compromisos administrativos asumidos con anterioridad. Aducen que lo pactado antes no es responsabilidad. Y es así que hay personas que no han cobrado sus haberes de agosto y los de septiembre están en “veremos”. Un ejemplo de la situación es la que se da en el Ministerio de Desarrollo Social en donde se habría amenazado con cortarles la cabeza a quienes socializaron la situación en la prensa.