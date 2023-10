El Gobierno investigaba las denuncias, pero no conseguía pruebas suficientes, y la controvertida institución psiquiatra afianzaba mientras tanto métodos y terapias cuestionadas. Así lo describió hace años atrás el escritor Paulo Coelho en su libro que trata de una novela sobre la locura “Veronika decide morir”.

Recuerdo nuevamente está novela de Coelho, después de años, con las nuevas publicaciones de violaciones a los derechos humanos de los pacientes que se encuentran internados hoy en el Hospital Psiquiátrico de Asunción.

La excusa es la misma cuando hace años denunciábamos la situación del Hospital Psiquiátrico, “no hay presupuesto”. Los Gobiernos de turnos no pudieron fortalecer el psiquiátrico, si no todo lo contrario volvieron a las viejas practicas de malos tratos y violaciones a sus derechos humanos e intimidad. La salud mental en este país no es una cuestión que les importa. No existe una verdadera atención integral y la verdad que no les importa la salud mental del pueblo. Por eso, aumentan los suicidios, feminicidios, depresiones etc.

Las manifestaciones volvieron a quedar en el vacío. Hace años atrás allá por el 2008, el psiquiatra Manuel Fresco dijo “nuevamente saltaron a la luz una vez movido el “tacho de basura”. ¿Quienes habitan permanentemente el hospital? Gente con problemas de salud mental pobres que no tienen condiciones económicas de poder resolver el problema que los aqueja. Por culpa de que muchas veces no saben cómo y dónde recurrir primero. Jóvenes que vienen de familias con situaciones de mucha violencia y para paliar su dolor se refugiaron en las drogas o el alcohol, por ejemplo.

A cambiado la sociedad que dice. Nada. Decía un ciudadano si haces terapia con un psiquiatra y se enteran en tu barrio te descriminan. “Me dijeron no cuentes que vas a consultar con un psiquiatra no vas a poder conseguir trabajo en ningún lado”.

La salud mental no importa a los Gobiernos de turno del Partido Colorado, quienes son los que vienen gobernando este país. ¿Qué hacer? es la gran pregunta de siempre que no tiene respuesta en este país.

clopez@abc.com.py