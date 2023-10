Política y decadencia moral

Muy ofuscado, el Intendente dio entrevista a dos emisoras usando términos irreproducibles sobre Amarilla e incluso sobre partes íntimas de su esposa. En eso, la Presidenta de la Junta, Fiorella Forestieri se levanta de la sesión para acudir a hacerse un análisis pues le acusan de estar embarazada del Intendente. Amarilla dio a entender que Lizarella Valiente tiene algo con el senador Bachi Nuñez. Todo esto originó un triste escándalo político sexual de conventillo.

A nadie le interesa la vida privada de estos personajes. La ciudadanía los eligió para que trabajen en pos de la sociedad; para que legislen y aporten cosas positivas para la gente. Detenerse en chismeríos y perder el tiempo sacándose trapos sucios al sol, les deja muy mal parados ante la opinión pública que empezó a atacarles furiosamente. Con lo mal que estamos pasando, esta cortina de humo la ocasionaron para desviar temas que realmente interesan. El aumento de sueldos a parlamentarios y ministros, el despojo de la tierra de Remansito, El titulo cuestionado de Hernán Rivas, el escándalo de Petropar, tráfico de influencias de la senadora Noelia Cabrera y el tema del titulo dudoso de Orlando Arévalo. En fin, hay muchos asuntos que hay que tratar y a los Cartistas les molesta mucho las denuncias de Celeste Amarilla.

En todo este cuadro bochornoso y grosero, lo que se observa es la inconducta y el vocabulario muy ofensivo de esta gente que dice representarnos nada menos que ante el Parlamento. Quieren más sueldos, cuando que ellos gozan de muchos privilegios. El pueblo tiene que conformarse con un sueldo mínimo para llegar hasta fin de mes. Los hijos tienen que terminar sus colegios y ya llegan las fiestas de fin de año. Los productos inalcanzables por los precios exorbitantes. Bajó la venta de la carne en el mercado internacional, pero nuestros compatriotas no pueden comprar ni un hueso blanco y pelado. La inseguridad se apoderó de las calles, los negocios, las casas y las autoridades no hacen nada. Ni el disturbio de Tacumbú lo pueden resolver. Los hospitales repletos de enfermos sin dinero ni medicamentos. No les cuidan ni a los jubilados, que necesitan su dinero y remedios. Yo creo que estos parlamentarios, Intendente, Concejal y Presidente de La República, viven en otro planeta, fuera de la realidad del país. No les importa la dura situación que estamos atravesando y quieren más plata para sus vidas ostentosas llenas de lujos y placeres.

Es muy importante que sigamos el curso de los acontecimientos a ver si no cambia algo este panorama. Mucho de estos episodios grotescos ocurren porque autoridades no tienen preparación intelectual. Sus títulos son comprados de Universidades garages sin acreditación. Individuos sin ética ni moral. Personajes nefastos que nos llenan de indignación y vergüenza. Se aventuraron de entrar en la política pensando en el beneficio propio y enriquecerse rápidamente a costa del pueblo. Todos tenemos que interesarnos por la política y salir a las calles a reclamar justicia. Si nos callamos, ellos seguirán sometiéndonos y haciéndonos pasar vergüenza. No merecemos tanta bajeza. Tanta decadencia.

