Las locas del Congreso y el miedo añejo

Un ignoto diputado, de cuyo nombre ni siquiera me puedo acordar por su escasa trascendencia parlamentaria, en un desliz retórico soltó aquello de “las locas del Congreso”. Después quiso arreglar la torta, pero ya era tarde. Ya lo dijo, y con ello desvió la atención del tema al que se refería. Pero esa expresión que se le escapó refleja el pensamiento de muchos respecto a las mujeres que no se someten, que no se callan. Son todas locas.