Política y atreverse a los cambios

Javier Milei de la libertad avanza derrotó al peronista Sergio Massa con una diferencia de 11 puntos, en segunda vuelta. El pasado 22 de octubre, Sergio Massa había obtenido el triunfo y con el balotaje del domingo, el resultado cambió a favor de Milei. Un hecho histórico que será recordado. Nunca la Argentina estuvo tan mal económicamente como ahora en que la inflación es de 142 % anual. Además, con una deuda que tiene que saldar con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares, contraída en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. Solo durante la hiperinflación en tiempos de Raúl Alfonsín en 1989 y la caída de Fernando de la Rúa en 2001 el país corrió una suerte parecida. Es decir, estuvo muy mal en estos 40 años de democracia, desde la caída de los militares en 1983.

Los argentinos se hartaron del peronismo que gobernó 26 años con más errores que aciertos y decidió castigarlo en las urnas. Fuertes denuncias de corrupción y con 40 % de pobreza, la gente ya no puede aguantar. Además, los planes sociales que benefician a millones de personas perjudican a las arcas del Estado que no puede mantener a tantos parásitos. El Kirchsnerismo fundado por Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández llevaron a la quiebra al país con su modelo de gobierno que al principio generó cierta prosperidad pero terminó en estrepitoso fracaso en los últimos años.

Es un ejemplo del socialismo del siglo 21 en que el Estado benefactor crea cientos de planes para los pobres y desempleados creando más haraganes que no quieren trabajar. En la misma Biblia dice que no hay que dar el pescado sino enseñar a pescar. El gobierno tiene que capacitar y crear fuentes de trabajo. No dar todo gratis y mantener una clientela fija para asegurarse en el poder. Ni un país por más rico que sea puede soportar tantos gastos. Ahora Milei tiene que revertir la situación para sacar a Argentina del profundo pozo donde ha caído, habiendo sido en el pasado una nación de una riqueza impresionante. Milei promete dolarizar y hacer recortes en los gastos públicos. Ojala copiemos del país vecino su cultura cívica y nos atrevamos a votar por un cambio en las próximas elecciones en Paraguay. Y ojalá que le vaya bien a la hermana nación con la que nos une varios intereses.

