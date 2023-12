Yo voy a seguir trabajando

Apenas estacionamos un sábado de noche en la zona de Villa Morra, el hombre mayor se acercó para decirme -en tono cordial, cosa que no siempre ocurre- “te voy a cuidar el coche, 20 mil nomás es”. “Buenas noches señor, cómo no, a la vuelta le voy a pagar” fue le respuesta que recibió y ante la cual reaccionó entre con sorpresa y agrado, quizás no acostumbrado a recibir ese trato. “Desde luego jefe, aquí le voy a esperar firme en mi puesto” respondió a su vez, y nos despedimos de él de esta forma antes de dirigirnos a un concurrido local nocturno.