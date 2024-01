Política y humor paraguayo

Encerrado en sí mismo, con caparazón más dura que la tortuga, no sabes nunca como va a reaccionar ante una palabra, un gesto, una mirada o un saludo. Quizás esto se deba a que somos una isla rodeada de tierra, como expresó Augusto Roa Bastos. Lo cierto es que la ubicación geográfica y el mestizaje, dieron origen a este individuo único que es el paraguayo. Estoico por donde lo mires; resignado como él solo por un destino que lo marca a fuego y con creencias y supersticiones impresionantes. Es resultado de una fusión indígena - hispánica. Conserva el idioma de sus antepasados guaraníes en su rica cultura. Y esta herencia de la lengua no se ve en ningún otro lado. Por eso es tan extraordinario estudiarlo y es lo que vemos con tantos antropólogos brillantes que pasaron por esta región tan cálida y hospitalaria. Pero cuando Dios distribuyó el sentido del humor, nosotros no fuimos muy afortunados.

Nuestra historia política nos dice que a los dictadores no les gustaban las bromas. Por sus caricaturas fueron clausuradas Ultima hora y EL Pueblo, en tiempos de Stroessner. Recién en tiempos de la democracia, se puede observar el humor de Nico o de Botti, ( ya fallecido) y otros muy simpáticos por cierto. Estos chistes tienen contenido político o son de denuncia social, pero siempre moviendo a la risa. Es un mecanismo que posee la gente para demostrar su indignación o disconformidad ante una situación determinada. Pueden ser la suba de luz, agua o combustible o temas relacionados con el nepotismo, los sueldos de parlamentarios o expresiones erradas de los políticos. Es para burlarse o ridiculizar a los personajes. Digamos un estilo satírico.

En las comedias o en teatro, se nota mas el humor de nuestra gente intelectual. Se describe costumbres, hábitos, maneras de hablar y el carácter pintoresco del paraguayo. Tuvimos autores como Mario Halley Mora que escribió cientos de obras, cuentos, novelas y comedias que fueron representados por simpáticos autores como los Compadres y otros. José Olitte y Luis De Oliveira también quedaron en nuestros recuerdos para siempre, por ser tan talentosos y divertidos. En la Radio también nos hicieron reir Chicle y Carlitos Vera. Decenas de personajes más nos hicieron reir y también no podemos desconocer a nuevos actores y figuras de humor como Clara Franco y los chicos de Ab Obo.

Nuestros escritores como Augusto Roa Bastos, Jose María Y Juan Bautista Rivarola Matto asi como Benigno Gabriel Casaccia, Helio Vera y Tadeo Zarratea tienen obras cuyos temas son super entretenidos y son terapias de risa. Y cuantos autores más que no recordamos en estos momentos. Las redes sociales, hoy día constituyen los principales Canales por donde fluyen el humor y el sarcasmo, cada rato. Algunos mensajes muy inteligentes y desopilantes.

El sentido del humor no es muy común. Te sale o no te sale. Tiene que ser natural y espontaneo. La terapia de la risa es muy saludable. Quizás nos haga falta más talento para desarrollarlo más a menudo y hacer reir a los amigos y al entorno.

