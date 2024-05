251° aniversario

Ha pasado mucho tiempo y por más que se han hecho grandes obras por parte de autoridades locales, departamentales y nacionales, además de los propios pobladores, sigue el postergamiento al cual fue sometido durante la dictadura. Pero también varias autoridades perdieron la brillante oportunidad de poder hacer una ciudad mejor.

En los últimos años la cantidad de habitantes, en Concepción, ha aumentado considerablemente. Numerosas empresas inmobiliarias se han instalado en la zona, muchos barrios nuevos crecen sin mucha planificación y esto ya está empezando a notarse.

También el parque automotor ha crecido y numerosos locales comerciales dedicados a distintos rubros han abierto sus puertas.

En estos 251 años de Concepción se ven progresos en muchos órdenes, pero también retrocesos y necesidades que nunca han sido atendidas por las autoridades. Por ejemplo, existen calles que necesitan urgentes reparaciones, mantenimientos, el ordenamiento en el tránsito, la mejora de algunos espacios públicos, la falta de desagües cloacales y pluviales, entre otros.

No solo se nota la falta de atención de las autoridades a estas necesidades, sino también los propios ciudadanos no colaboran para el embellecimiento de la “Perla del Norte”. Se ven patios baldíos sucios, los propietarios de estos inmuebles no se hacen responsables de su limpieza, los propios vecinos arrojan basura en las calles y cauces hídricos.

A pesar de la buena cantidad de establecimientos educativos, de distintos niveles, la falta de educación de muchos pobladores se nota en el día a día, en la convivencia.

Colocar en una lista las precariedades con las que aún se tropiezan en esta parte del país sería muy larga, pero se deberían de tener ciertas prioridades para que quienes habitamos en Concepción tengamos una mejor calidad de vida.

Para que esto suceda se tiene que tener el compromiso y la honestidad de las autoridades, además de la cooperación de los vecinos.

Con sus luces y sombras, feliz 251 años querida Concepción.

ajrojas@abc.com.py