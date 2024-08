Volver a las sábanas

Los senadores Ever Villalba y Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) y José Oviedo (Cruzada Nacional) presentaron un proyecto de ley para volver a votar con boletas de papel. José precisó el pasado jueves 1 de agosto, en “Mesa” por ABC TV, que sólo pretenden volver a las boletas para elegir a los cargos unipersonales. Sin embargo, Ever nos había dicho el miércoles 31, en la “La Primera Mañana” por la 730 AM ABC Cardinal, que el proyecto tendría el efecto de derogar el desbloqueo de listas.