Con la fe intacta

El jueves hemos recordado los 57 años del primer número de ABC Color en manos de los lectores, asombrados por la nueva tecnología en la prensa paraguaya. No solo se introdujo el color sino la nitidez fotográfica nunca antes apreciada en el Paraguay. Estas y otras innovaciones –el tamaño del diario, diagramación, tipografía, distribución, etc.- pronto ubicaron al periódico en la preferencia ciudadana. No fue fácil, desde luego. Mucho trabajo, preocupaciones e incertidumbres precedieron al éxito.