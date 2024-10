“Entrevista” reveladora

El secretario me hizo pasar a la oficina a la espera de que el senador terminase “unos asuntos”. Al fin se abrieron las dos hojas de la puerta y asomó apretadamente una barriga. Segundo después apareció el dueño. No me estrechó la mano, me machucó. Al ver que me dolió, en sus ojos de pájaro se dibujó un gozo siniestro.