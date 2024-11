Política y motivación

Asimismo en la oportunidad, el disertante se refirió a cómo motivar a los niños en las escuelas para que tengan ganas de estudiar y cumplir sus sueños. Alfaro proviene de familia de docentes, ya tanto su madre como su esposa e hija han sido educadoras, lo que influyó mucho en su formación personal y profesional. Habla de la importancia de la inteligencia como herramienta para pensar y razonar. Todos los recursos que utiliza con los jugadores para entrar a pelear por la camiseta en la cancha.

Sin lugar a dudas, a los docentes y a los políticos les hacen falta este tipo de charlas para incentivarles en sus trabajos. Los temas de autoestima y pensamientos positivos se debate mucho en la actualidad en la psicología. Todas las plataformas en internet, se refieren a las energías y como sacar la mejor versión de uno mismo. Hay millones de videos sobre mente millonaria, cómo alcanzar los sueños, el amor, la salud y la riqueza. Dan secretos para obtener relaciones maravillosas y encontrar la felicidad completa. Hasta te enseña cómo conseguir la juventud eterna y todo lo que creías imposible.

Desde Lauro Trevisán hasta Mario Alonso Puig y tantos más nos deleitan con sus cursos magistrales siempre los hemos leído y aplicado en la vida cotidiana. Realmente sirven bastante. Más todavía en la educación, donde los maestros siembran semillas de esperanzas. Trabajan para crear conciencia y responsabilidades en un mundo que se presenta muy competitivo. Además, deben enseñar muchos valores éticos y morales. También se debe dar conversatorio sobre inteligencia emocional, neurociencias, como gestionar las emociones y la influencia de la inteligencia artificial. Hay montones de asuntos interesantes. Nuestros chicos son muy curiosos y nos pueden enseñar bastante. Hay que incentivarles a leer y a escribir. A conectarse con la naturaleza y cuidar su alimentación. Hacer ejercicios físicos, deportes, artes e investigaciones.

Llevar una vida saludable para no caer en vicios o delincuencias. No queda ahí el asunto. El trabajo es muy largo. El despertar del gigante como fue el título del conversatorio en la Secretaría de Deportes resultó muy positivo para todos los participantes. Pero que no se despierten los cartistas nomas como gigantes. Que a ellos nomás les toque ejercer liderazgo y desarrollo. Lograr estar mejor, en todos los sentidos. Los siete millones de habitantes merecemos llevar una buena calidad de vida. Con educación, buena alimentación y entretenimiento que no sea nada más que futbol, novelas y regaetton. El entretenimiento es arte, excursiones, visitas a museos y zoológicos, hacer turismo interno y caminar por cerros y bosques.

Calidad de vida es tener salud y seguridad así como una vivienda digna y decente. Nuestros niños y jóvenes ya deben tener futuro y lugares donde van a conseguir buenos trabajos cuando terminen sus facultades. Se debe analizar que carreras les van a servir y no estudiar nomas así de onda.

Nuestro país es muy rico en todo sentido y deben desaparecer la élite cartista que vive como reyes y emperadores. Recién cuando haya esa igualdad les vamos a creer a estos políticos. Mientras sean lindas palabras nada más, quedarán en meros discursos y no en hechos. Puras promesas.

Justo ahora que los promeseros ya ascienden la loma de Caacupé.

