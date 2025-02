Elecciones en Alemania

Es lo que viene denunciando reiteradamente el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, desde el viernes 14 de febrero pasado. El jueves 20 remarcó que su país no puede ser amigo de una entidad que anula elecciones porque no le gustan sus resultados como la UE hizo en Rumania (en diciembre último) y como, precisamente, Thierry Breton anunció que harían en Alemania si hoy no triunfa el partido único globalista (“democristianos”, “socialistas”, “liberales”, “verdes”).

Breton era comisario europeo para el mercado interno y servicios, o sea, integrante de la Comisión Europea, el organo que concentra los poderes en la UE.

Contra el partido único globalista, en Alemania está “Alternativa por Alemania”, un partido que las agencias de propaganda de los gobiernos español (EFE), francés (AFP) y alemán (DPA) etiquetan falsamente como de “ultraderecha”, para satanizarlo y cancelarlo en un ejercicio muy propio, por cierto, de cualquier dictadura que se precie. A esas agencias se les paga, desde luego, para mentir.

“Alternativa por Alemania” nunca fue y no es de “ultraderecha”. Su líder y candidata a canciller federal es Alice Wiedel, una lesbiana con novia ceilandesa. Sus fundadores, Bernd Lucke, Alexander Gauland y Konrad Adam simpatizaban con la Unión Cristiano Demócrata de Baviera, pero se alejaron de ella por considerar que la creación del euro perjudicaría a Alemania.

No tiene conexión alguna con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (nazi) que, en rigor, pudiera ser definido como de “ultraderecha”. No comparte con él ningún punto de su ideario y la asociación que los globalistas y sus agencias de propaganda hacen entre “Alternativa por Alemania” y los nazis es profundamente deshonesta y muestra la corrupción escandalosa de los “periodistas” que repiten y repiten y repiten la falsedad propagada por la dictadura europea.

“Alternativa por Alemania” propone ideas liberales en lo económico, defiende la libertad de expresión en lo cultural, se opone a la inmigración ilegal y es una fuerza crítica a la dictadura europea. Desafío a cualquiera de los cipayos paraguayos de la dictadura europea a que desmienta cualquiera de las afirmaciones anteriores.

Las elecciones en Alemania, como todas las que se desarrollan en un ambiente dictatorial (como las de Venezuela, las de Nicaragua, las del Paraguay de Stroessner, las de Filipinas de Marcos, etc.) se realizan bajo el uso politizado de todo el aparato del Estado a favor del partido único globalista, incluido el amedrentamiento policial, la amenaza de proscripción y la segregación mediática contra “Alternativa por Alemania”.

Solo que ahora, gracias al nuevo gobierno de Estados Unidos, los dictadores de Europa ya no pueden esconderse detrás de la propaganda de medios y “periodistas” corruptos como lo hacían hasta el 20 de enero de 2025.