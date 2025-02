Yamy Nal y la evidencia de que nada cambiará

Eso se nota en el hecho de que, diariamente, siguen saltando y publicándose en los medios de comunicación diversos despropósitos y hechos de corrupción flagrantes, que no motivan la menor reacción de parte de las autoridades.

Tras el escándalo de los chats del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, que develó un entramado de corrupción, tráfico de influencias y la presencia del crimen organizado en las instituciones del país, se esperaba tolerancia cero a cualquier actitud que riñera con la Constitución, las leyes, los principios democráticos y derechos de la ciudadanía.

Pero no es así y para muestra basta un botón: la singular senadora Norma “Yamy Nal” Aquino reaccionó ayer ante publicaciones sobre presuntas irregularidades en las que habría incurrido su hijo funcionario público, amenazando a los periodistas con que “les iba a hacer lo mismo”.

Lo menos que uno esperaba es que saliera enseguida el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (que estuvo en la “cumbre”), a desautorizar a esta senadora con tan pocas luces.

Como es evidente que ella no entiende dónde está parada ni cuáles son sus obligaciones como persona pública a sueldo del Estado, Bachi Núñez debió convocarla o emitir un comunicado, haciéndole saber a esta prójima que su conducta no corresponde, que va en contra de un manejo serio e institucional de una parlamentaria y que si no está dispuesta a ser transparente y decente, debería renunciar a sus privilegios e irse a su casa.

Como el señor Núñez no hizo esto y seguro no lo hará, se puede concluir que no hay intención de parte de las autoridades del oficialismo colorado cartista –que acapara el poder en todas las instituciones– de dar aunque sea señales de su buena voluntad para comenzar a cambiar algo en el país.

Lo bueno sería acordarse de estas cosas en tiempo de elecciones, cuando nos salgan los mismos de siempre a prometer mejor salud, educación, seguridad, etc., siendo evidente que, cuando tienen el poder y la posibilidad de hacer algo bueno, prefieren hacerse los ñembotavy y dejar que todo siga igual, lamentablemente.

