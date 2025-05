Política y amor a la patria

Un sueño de los héroes qué se concretó en aquellos tiempos y lo siguieron otros hermanos de esta parte de América. Dr. Francia, San Martín y Bolívar. Cuantas figuras qué gritaron independencia o muerte en Argentina, Chile, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Tal cual como aprendimos en la secundaria. Y nos marcó a fuego para comprender el significado del patriotismo. A amar la historia, las raíces, la libertad y la tricolor enseña.

Quizás haga falta retomar ese hilo que nos conecta con el ayer de sueños e ideales para forjar una patria nueva. Tan significativa a los afectos y el gran respeto a los héroes.

En el Virreinato del Río de la Plata nos tocó estar en el mismo corazón de esta gran América del Sur, siempre rica en recursos naturales, un paraíso terrenal donde llegaron Ayolas, Salazar, Irala, Gaboto y don Pedro de Mendoza que fueron a fundar Buenos Aires con Ana Díaz. Siendo Asunción, el amparo y reparo de la conquista. Fascinante relato de cronistas qué escribieron tiempos de descubrimientos y colonias. Rui Díaz de Guzmán y tantos otros, que se tomaron el trabajo de dejar en escrito los sucesos y anales del siglo 16, tan rico en acontecimientos.

Por fortuna abundan los ensayistas qué hasta hoy nos refrescan la memoria de donde venimos y a donde nos dirigimos. La investigación de la historia es y será siempre un tema apasionante para curiosos y amantes de esa cultura atrapante. Tal vez todo lo que nos contaron los maestros, los libros y escritores vaya teñido de calor, color, amor, pasión, música y poesía, todos los sentimientos propios hacia la tierra tropical de hombres morenos por el mestizaje y el cruce de una raza guaraní con el conquistador español que se enamoro de la belleza de nuestras indias hermosas y valientes.

Así es nuestra raíz y tal vez faltan más datas para explicar por qué el paraguayo es como es, en su carácter y personalidad. Eso que Helio Verá estudió en su tratado de paraguayología, En Busca del Hueso Perdido o monseñor Saro Vera en sus libros o el mismo Augusto Roa Bastos en sus obras, ensayos, cuentos y novelas. El infortunio se enamoró del Paraguay, afirma Roa y dice también que Paraguay es una isla rodeada de tierra. Aquí donde el sol lacerante del verano. Invita a la siesta con hamaca y el interminable sorbo de tereré, tan común a la costumbre. Es que Bertoni, Bompland, Azara, Branka Suznik y tantos antropólogos algo misterioso vieron y encontraron para quedarse en esta tierra de magias, mitos y leyendas. Lo cierto es que no debemos confundir la historia real con la literatura.

Sobre todo la historia política teñida de guerras, peleas intestinas, revoluciones civiles, levantamientos, revueltas y saqueos gigante os qué nunca terminan, primero por los vecinos y lo más triste, robos escandalosos de las arcas del Estado, hechos por las propias autoridades.

En que momento, cambio todo en nuestra patria. En qué momento se perdió el patriotismo y la voluntad política de defender la nación de Francia. Los Lopez, Ayala, Estigarribia, Garay y Franco, que todavía pelearon por amor a la Patria. No sabemos exactamente el momento que se perdió el rumbo y comenzó la voracidad y la codicia. Las ganas de robar y esquilmar el tesoro público. Tan rico el Paraguay que nunca se agota su riqueza. Fauna, flora, bosques inmensos, ríos, lagos arroyos, minas de oro, de hierro, de distintos minerales, de yerbas e hierbas naturales. Energía solar, petróleo, ganado, cultivos y suelo enriquecido para cualquier tipo de agricultura. Mucha agua, mucho sol, mucha tierra rica. Nada nos falta para prosperar y florecer. }

Nuestro país es muy privilegiado para producir alimentos de primera calidad. Tiras unas cuantas semillas y con un poco de lluvia, ves germinar en verdes plantas, con frutos gigantes y muy ricos para la nutrición. Esta patria, que lastimosamente por la avaricia de sus gobernantes, se ha convertido en uno de los países más saqueados y corruptos del mundo.

Como duele admitir que los líderes políticos, vende patrias y codiciosos, se han apoderado de la riqueza que pertenece a todos y los lleva a su patrimonio particular. Hoy vemos adueñarse a toda la clientela, los parientes y amigos. Las amigas y amantes, los nepobabies, los clanes familiares, los hurreros y caudillos apropiándose de todo lo que pueden. No aman la patria, no honran la vida, no trabajan por dar salud, educación y trabajo. Son los parásitos del Estado que nada aportan. Viven colgados del dinero público, de los impuestos que pagan los compatriotas y el sudor de los más humildes.

Oh Patria de Francia y de los López, hasta qué punto son capaces de denigrar la moral de la gente y de sacar los sueños a los niños y jóvenes de esta nación. Pero tengan cuidado, porque la gente va abriendo los ojos y despierta un nuevo amanecer. Tal vez ya llego la hora, después de 214 años, de pelear por ser libres y soberanos.

Esta vez, decir basta a tantos abusos y corrupción de nuestros propios líderes políticos que saquean sin piedad la, riqueza del país, haciendo lo que quieren con prepotencia y total falta de respeto. Tomaremos las armas en el cuarto oscuro dando voto castigo. Es el poder de los ciudadanos ante esta injusticia que vivimos en el país.

