Política y levantar la bandera

Más bien hay que mirar el concepto del amor a la patria como un deber y un compromiso. No solamente para los políticos, sino responsabilidad de los ciudadanos. Nosotros como pueblo, votamos en las urnas por los candidatos, pagamos los impuestos y cumplimos con las obligaciones. También tenemos derechos como participar, libre expresión, organizarnos y reclamar. Tenemos derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, al trabajo y una vida digna. Estas últimas prerrogativas brillan por su ausencia. Toda esta calamidad porque a las autoridades no les importa la suerte de sus votantes. No les importa darles una mejor calidad de vida. Y esto se nota por donde mires.

Sin embargo, el Paraguay tiene todos los recursos para convertirse en un país floreciente y de primer mundo. Porque decimos esto?. Sencillamente porque somos muy ricos en suelo, agua y energía. Si somos grandes productores de yerba mate, azúcar orgánica, trigo, maíz y kaa he. Somos productores de carne, frutas y verduras, que puede faltar para proveer alimentos al mundo entero. En el extranjero solicitan ajo deshidratado, perejil y orégano. Piden miel de abeja e hierbas medicinales.

A propósito de la miel, el ministerio debe ayudar para que las abejas polinicen puesto que a raíz de la de forestación estos insectos ya no encuentran polen y néctar. Increíble puede ser la producción de la miel si es que los técnicos de agricultura trabajan. A veces los mismos productores no encuentran mercado para vender sus productos. El nexo entre ministerios y productores no tiene buena comunicación.

Sinceramente no hacen bien sus trabajos para ayudar a los trabajadores. Creo que tienen que existir más cooperativas para cultivar frutas y verduras ecológicas. Aves de corral, cerdos y conejos. Es una maravilla ver cuantos alimentos tan saludables produce la gente del campo. Y ya sabemos que se quejan del precio altísimo del tomate, que no podemos cultivar y vender en forma. Siempre existe un bloqueo. Siempre pensé que los jóvenes en vez de delinquir o caer en drogas podrían ir a trabajar en fabulosas granjas. Para vender y alimentarse correctamente. Sin dudas, la mejor terapia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Levantar la bandera como verdaderos patriotas es no caer en la corrupción. Es darle buena cobertura de salud y educación al pueblo. Prevenir consumo de drogas y dar becas para los jóvenes para estudiar agro negocios en escuelas y universidades. Patriotismo no es llenar de amigos y amantes los entes públicos para que se cuelguen del Estado. No es robar las arcas. No es mantener esclavos a los compatriotas a través de la pobreza y la ignorancia. Y cuando llega las elecciones comprar cédulas por 100 mil guaraníes. El peligro es que los cartistas copan todo el gobierno a lo largo y ancho de la patria afiliando a los jóvenes incautos que caen en sus trampas mortales. Esta gente en el poder no es sensible al clamor popular, solo piensa en eternizarse en el poder y llenar sus bolsillos. No importan los medios sino el fin de conseguir sus propósitos perversos. Según ellos se vive en el país de las maravillas porque ellos si viven en ese mundo desconectado de la realidad cotidiana.

Quiero que salgan a las calles. Que suban a los colectivos destartalados qué nunca llegan, que vean el precio de la carne y las verduras en los mercados populares, qué entren a esperar turnos en hospitales públicos y que salgan a caminar cinco de la mañana a ver si en esa oscuridad total no les asaltan los delincuentes. Quiero que se acerquen más a la gente del pueblo. Después de eso podemos sentarnos a conversar sobre esta verdad que hablamos.

Para que seamos patriotas de acción, hay que reaccionar. Hay que participar, hablar, proponer y saber votar o elegir. Que los jóvenes no crean en falsas promesas. Que estudien y trabajen. Que no sigan corrientes ideológicas mentirosas y mafiosas. Que formen la reserva moral y semillas del futuro. Usen sus cabezas y abran sus ojos para crear una patria nueva con otra mentalidad sana y prospera. Eso solo se logra con buena educación y patriotismo.

blila. gayoso@hotmail.com