Desde mi burbuja

Este parque de 780.000 hectáreas de bosque chaqueño en su estado puro son una muestra de la ferocidad de la naturaleza. Las dos personas que pretendían hacer una breve expedición turística se extraviaron y aunque un extranjero logró salir y dar a conocer lo que ocurría, Wenceslao no corrió con la misma suerte.

El sitio en donde finalmente, tras siete días, fue encontrado el cuerpo; no distaba demasiado del punto en el que dejaron la camioneta para ingresar a pie, era solo un kilómetro y medio en línea recta, pero de densa vegetación. Eso da cuenta de lo complicada y hostil que puede ser la naturaleza que caracteriza al lugar, la falta de previsión y lo que podría mejorar del sistema de búsqueda actual.

El rescate estaba resultando infructuoso hasta que se dio participación a miembros de la etnia Ayoreo Totobiegosode, quienes finalmente pudieron dar con el cuerpo. El análisis forense concluyó que este hombre posiblemente falleció el martes por la tarde a causa de una extrema deshidratación, 72 horas antes de que fueran encontrados sus restos.

Estos acontecimientos, con final fatal, han ocurrido muchas otras veces aquí y también en otros países, algunos incluso derivaron en filmes y publicaciones de relatos sobre los protagonistas. Es algo que podría ocurrir, claro está, aunque se debería trabajar y dar a conocer en un protocolo de búsqueda, que sea elaborado y coordinado entre las muchas instituciones que se ven involucradas, sin menospreciar ni minimizar la ayuda de las comunidades locales, como en este caso a los nativos.

Subestimar la sabiduría ancestral de estos pueblos nos “condena” simplemente a vivir en nuestra propia realidad, en nuestra burbuja, sin posibilidad de entender más sobre sus vidas y respetarlos como se merecen. La adquisición de conocimiento y el respeto a dichas culturas es una obligación para los ciudadanos de esta nación.

Nunca sabremos si esta muerte pudo ser evitada, pero sí se sabe sobre los puntos que deberían servir de aprendizaje para el futuro ¿Será que nos servirá esta dura lección?

