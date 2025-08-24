Apuesta redoblada

Como la semana fue de hard rock en temas políticos, los miembros de la mesa inmediatamente encaminaron la conversación hacia el tema principal: el descabezamiento de las intendencias de Asunción y Ciudad del Este.

En cuatro días licuaron a los intendentes de las ciudades más importantes del país -disparó uno de ellos, recordando que el martes los diputados destituyeron al de Ciudad del Este y que el viernes renunció el de Asunción ante la inminencia de su destitución.

-Agosto, vaka piru ha intendente rerahaha- prafraseó rapidamente otro, generando las carcajadas de la mesa.

-Son valés los colorados - dijo uno más, explicando que lograron echar a alguien que ya les estaba molestando porque venía creciendo políticamente y que hicieron que otro que estaba siendo cuestionado se vaya antes de tener que sacarlo, evitando que se genere el hecho de que colorados se vean obligados a destituir a un colorado por graves irregularidades en la administración del dinero público.

No me extrañaría que ahora vayan por otros rivales políticos suyos, como el gobernador de Central Estigarribia o el intendente de Encarnación Yd - especuló otro de los miembros de la mesa, quien reforzó su análisis recordando que echaron del senado a Kattya González por cosas mucho menos graves que las de la senadora Noelia Cabrera por ejemplo.

La especulación hizo que inmediatamente saltara otro, afín al partido colorado, quien le dijo que se pasaba criticando la corrupción de los colorados pero que cuando era alguien de la oposición se hacía el ñembotavy.

La confrontación derivó inmediatamente en un guarará de varios segundos hasta que alguien recordó que estaban ahí para olvidarse de los problemas y no para pelearse entre ellos.

El profe, quien como siempre escuchaba atentamente a los demás antes de dar su opinión se dispuso a hacerlo, generando inmediatamente la atención y el silencio absoluto en la mesa.

Comencemos diciendo que es cierto que con la renuncia de Nenecho los colorados evitan ir a elecciones y la posibilidad de perder la administración de la municipalidad con más recursos del país, aunque todavía esté pendiente saber cómo van a cerrar la negociación para que la Junta Municipal designe al nuevo intendente que complete el período -comenzó diciendo- son un año y cuatro meses de administrar una estructura en la que la prebenda y los negociados siempre están presentes.

- Algunos dicen que en Ciudad del Este, Prieto se equivocó al no renunciar y ser destituido, porque su equipo tiene mayoría en la junta y podía hacer exactamente lo mismo que se va a hacer en Asunción - prosiguió.

- Pero el caso me hace recordar una partida de póker en la que un jugador con muchas fichas y poder apuesta una cantidad fuerte con la intención de hacer correr a sus rivales.

- Yo creo que Prieto en lugar de correr redobló la apuesta, y en vez de garantizar mantener el control de la administración esteña hasta diciembre del próximo año, manejando incluso esa estructura en las municipales de octubre de 2026, apostó por ir ya elecciones en noviembre próximo. Si gana se va a proyectar todavía con más fuerza a nivel nacional, que es su objetivo, con la imagen, si eso ocurre, de haber derrotado dos veces al todopoderoso partido colorado en uno de sus feudos más importantes a nivel nacional.

Pero si pierde va a dejar el mensaje de haber llevado adelante una de las jugadas políticas más torpes de los últimos años, además de que eso podría desinflar la proyección que pretende a nivel nacional.

¿Fueron más torpes los colorados en convertirlo en un mártir y en un perseguido? A mí me da que pensar que haya arriesgado tanto con tanta seguridad, como si se tratase de un jugador de tiene en sus manos una escalera real.

Vamos a tener que esperar hasta noviembre muchachos -concluyó el profe- ante la atenta mirada de los demás miembros de la mesa, generando un incómodo silencio de algunos segundos, hasta que uno de ellos hizo una broma sobre todo lo que iba a tomar el 4 de setiembre cuando Paraguay se clasifique a un mundial después de 16 años, y porque el viernes 5 con seguridad va a ser feriado nacional.

