Los “GOBER” de Asunción

ESTAMOS PROFUNDAMENTE EQUIVOCADOS. Dentro del aeroplano comunal ha quedado casi toda la tripulación que nos ha llevado al desangre: se ha quedado el equipo LOS GOBER, un puñado de concejales, que, según valiosas fuentes municipales, habrían dado “gobernabilidad”. Hay que descubrir a cambio de qué.

Las sospechas surgen al mirar datos oficiales, actas y los votos que estuvieron aprobando balances y gestiones pese a los graves escándalos financieros. En la página de la Contraloría aparecen SIETE reportes de hechos punibles que afectan a la Municipalidad desde hace años. Allí se menciona explícitamente a la Junta Municipal, con concejales que hasta hoy siguen incólumes, avalando gestiones. Esta es una información relevante que puede investigar solamente la Fiscalía y convertirlo en acusación contra todos los responsables.

La Municipalidad de Asunción está quedando en manos de una mayoría de concejales que fue también autora, cómplice o al menos encubridora de lo que allí ha ocurrido. El ente que debió ser contralor de la administración municipal se ha estado arrodillando. Y salvo unas poquísimas excepciones de concejales, quienes se quedarán administrando la Municipalidad serán quienes participaron del festín que desangró las arcas capitalinas.

Está quedando tan en manos de la misma tripulación que el propio intendente saliente se ha dado el lujo de anunciar quién será su sucesor: Luis Bello, ha sido uno de los últimos gerentes municipales de los fondos municipales de FONACIDE, donde se ha denunciado que solo una pequeña parte pasaba por licitaciones.

Los sólidos trabajos, hallazgos y esfuerzos por parchar del interventor Carlos Pereira quedarán en la nada si entre todos no perseguimos la justicia. Aquellos políticos colorados cartistas y sus satélites que pretenden que con la renuncia de Nenecho ya no se hable más del tema, están profundamente equivocados.

En los próximos días todos veremos cuáles son los reales vientos de cambios, si los hubiera, en la capital de la República del Paraguay. El único problema que tenemos en Asunción no es solamente quién se fue. Es quiénes se quedan.

Mientras tanto, pobreangá Nenecho, estará mirando la foto y diciendo, ¡pero si allí el único que falta soy yo!

