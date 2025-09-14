Deben terminar las obras chapuceras

En aquella ocasión, la administración municipal, a cargo del intendente, Raúl Isaac Mendoza Ramos, quien fue procesado por supuestas sobrefacturaciones en obras en las instituciones educativas, pero sobreseído, destinó más de G. 400 millones.

Varias obras realizadas con los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) fueron cuestionadas por la fiscalía durante la administración de Mendoza, pero la Justicia, siempre selectiva, cuando se trata de políticos, no actuó.

La reconstrucción de la sala de clases de la escuela Puerta del Sol, cuyo techo se desplomó en febrero de 2021, fue una de las últimas obras del gobierno de Mendoza, pero evidentemente no hizo nada bien, pese a que se usaron cerca de 400 millones de guaraníes.

Para la reconstrucción de la sala de clases, el jefe comunal, Raúl Mendoza, contrató a la cuestionada empresa Fenar SA, de Nery Rumich, quien fue investigada tras un derrumbe de una escuela de Lambaré, en donde también fue procesado y condenado el jefe comunal, Roberto Cárdenas (ANR).

En poco más de cuatro años ya presenta nuevamente peligrosas grietas y la administración municipal se ve obligada a clausurarla y se tendrá que invertir una buena cantidad de dinero para repararla.

El propio presidente de la Asociación Cooperadora Escolar, Celso Salcedo, cuestionó la pésima calidad de los materiales utilizados para la reconstrucción de las aulas.

Incluso, en aquel momento, la mencionada empresa quiso reutilizar los materiales, pero los padres se opusieron, debido a que se estaban destinando más de 400 millones para la obra, pero evidentemente usaron materiales de muy mala calidad.

El intendente actual, Santiago Aguilera (PLRA), debe contratar un perito y evaluar el tipo de material utilizado para la reconstrucción de la sala de clases y, de comprobarse que se trata de mala calidad, accionar contra el exjefe comunal.

Los alumnos estuvieron expuestos varios años a una tragedia, y hoy día, con una nueva clausura del pabellón, no solo se quedan sin salas de clases, sino también sin sanitarios.

La administración municipal deberá destinar una importante suma de dinero para reparar el trabajo chapucero realizado por su antecesor.

hruizdiaz@abc.com.py